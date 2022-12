Für Picky Eater: Mit diesen easy TRICKS weckt ihr bei euren Kids, die Lust am Essen!

Es ist Stress pur für Eltern, wenn die Minis nichts essen wollen. Die Gründe für die Essensverweigerung können dabei (leider) so vielfältig sein wie die Farben in einer Packung Schokolinsen. Und: Man weiß nie, was man bekommt. Doch es gibt durchaus Strategien, die Eltern dabei helfen können, ihren Kindern wieder Spaß am Essen zu bescheren. Wenn das Essen jeden Tag anders aussieht, entdecken Kids die Lust am Essen vielleicht neu. Manchmal muss man nur ein paar Kleinigkeiten ändern und mal etwas Neues ausprobieren! Kinder essen mit den Augen.

Wir haben mal ordentlich in unserer Ideenkiste gekramt und sind auch auf Social Media auf viele tolle kreative Ideen zum Anrichten von Kindertellern gestoßen: