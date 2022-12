"7 Dinge, die ich an Paw Patrol einfach nicht verstehe"

Ich muss das an dieser Stelle einfach mal loswerden: "Paw Patrol" ist so was von unlogisch. Findet ihr nicht? Große Beliebtheit der Kinderserie, von der es inzwischen auch einen Kinofilm gibt, hin oder her. Und ich will auch gar nicht sagen, dass immer alles logisch sein muss. Kinder sollen die Sendung ruhig schauen, dennoch kann ich manchmal einfach nur den Kopf schütteln. Warum? Das liste ich euch hier einmal auf: