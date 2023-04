Tourniquet-Syndrom: Wenn ein Haar Babys Zeh abschnürt

Das Tourniquet-Syndrom, auch Stauschlauch-Syndrom genannt, tritt vermehrt in den ersten Lebensmonaten eines Babys auf. Und "schuld" ist meistens leider die Mutter, die in dieser Zeit durch das Stillen vermehrt an Haarausfall leidet. Beim Anziehen oder beim Waschen gelangen Haare in die Söckchen oder den Schlafsack, die sich dann wie eine Schlinge um ein oder mehrere Zehen des Babys legen. Durch das Strampeln zieht sich diese Schlaufe immer enger zusammen, sodass letztlich die Blutzufuhr unterbrochen wird. Bleibt diese Blutsperre längere Zeit unentdeckt, kann das nicht mehr durchblutete Gewebe absterben und eventuell sogar zu einer Amputation des Zehs führen. Außerdem kann das abgestorbene Gewebe auch für eine Blutvergiftung sorgen.