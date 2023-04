Warnung vor Huggy Wuggy! Grusel-Videospiel verängstigt Kinder

Hilfe, Huggy Wuggy! Was der Medienratgeber empfiehlt:

Seid ihr als Familie schon mit Huggy Wuggy in Berührung gekommen? Habt ihr vielleicht die Puppen auf der Kirmes entdeckt? Oder hat euer Kind sogar schon mal "Poppy Playtime" gespielt bzw. dabei zugeschaut? Wenn ja, rät Flimmo in einer offiziellen Pressemitteiling betroffenen Eltern Folgendes:

"Für Kinder können Gruselphänomene wie Huggy Wuggy sehr ängstigend sein. Deshalb ist es wichtig, die Ängste und Unsicherheiten der Kinder ernst zu nehmen, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen und Trost zu spenden. Ebenso kann es helfen, über die Hintergründe informiert zu sein, um den Kindern bei einer Einordnung zu helfen. Manche Kinder spielen Huggy Wuggy nach, ohne die Hintergründe zu kennen. Hier gilt es sensibel zu reagieren und nachzuforschen, woher sie diese Spielidee haben. Auf keinen Fall sollten den Kindern Vorwürfe gemacht werden oder sie mit einem Medienverbot 'bestraft' werden – das könnte zur Folge haben, dass sie sich in Zukunft nicht mehr an die Eltern wenden, wenn sie auf gruselige Inhalte stoßen. Stattdessen kann es Kindern helfen, das Gesehene aktiv und in Begleitung zu verarbeiten."