Döner in der Schwangerschaft: Erlaubt oder tabu?

Fleisch in der Schwangerschaft

Das Thema mit dem Fleisch kennen Schwangere ja schon. Beim Verzehr von Fleisch in der Schwangerschaft sind einige Dinge zu beachten. Denn rohes oder unzureichend gegartes Fleisch kann Bakterien wie Salmonellen enthalten, die für das ungeborene Kind gefährlich werden können. Es ist überaus wichtig, dass das Fleisch gut durchgegart ist. Achtet also darauf und fragt im Zweifel nach. Beim Döner wird das Fleisch in der Regel auf dem Grill gebraten, sodass die Gefahr von Bakterien minimiert wird.

Döner – eine salzige Angelegenheit

Ein weiterer Punkt, warum Döner in der Schwangerschaft nur in Maßen verzehrt werden sollte: "Wie jedes Fast Food enthält er einiges an Salz, was generell – nicht nur während einer Schwangerschaft oder bei Kindern – im Auge behalten werden sollte."