Gänsebraten und Schmorbraten

Da diese beiden klassischen Weihnachtsgerichte lange im Ofen erhitzt werden, spricht hier nichts dagegen, sie zu genießen. Bedenkt aber im Zweifel den hohen Fett- und Kaloriengehalt. Sehr fettiges Essen kann in der Schwangerschaft zu Übelkeit oder Sodbrennen führen.

Forelle zu Weihnachten

Auch die Forelle landet in vielen Familien zur Weihnachtszeit auf dem Tisch. Aus Tradition. Doch darf man den Fisch auch in der Schwangerschaft essen? Lieber nicht. Zumindest auf die geräucherte Forelle solltet ihr lieber verzichten. Sie kann für das Baby schädliche Bakterien enthalten, weil er nicht stark genug erhitzt wurde.

Aber ihr könntet stattdessen zu einem Stück Forelle aus dem Backofen greifen. Übrigens zählt die Forelle – anders als Thunfisch, Makrele oder Seeteufel – auch nicht zu den quecksilberbelasteten Fischen.

Lachs bzz. Stremellachs in der Schwangerschaft

Canapés mit geräuchertem Lachs? In der Schwangerschaft leider tabu. Viele Schwangere denken dann über Stremellachs nach. Dieser wird schließlich heiß geräuchert (über 70 Grad Celsius) und Listerien oder Toxoplasmose-Erreger, werden in den meisten Fällen abgetötet.

Ist das Stück allerdings sehr dick, so bleibt ein Restrisiko: Denn hier kann es sein, dass durch die Dicke des Lachsstückes nicht alle Stellen auf 70 Grad erhitzt wurden. Bei Unsicherheiten einfach vor dem Verzehr noch einmal im Ofen kurz aber gründlich erhitzen.

Fondue in der Schwangerschaft

In der Schwangerschaft würden wir vom beliebten Fondue-Essen zu den Festtagen lieber abraten. Denn ein klassisches Fondue wird mit Rohmilchkäse, Weißwein und Kirschwasser gereicht. Um eine Listeriose-Infektion zu vermeiden, sollte hier lieber auf den Käse verzichtet werden – und, nun, der Alkohol verdampft leider beim Fondue auch nicht vollständig.

Die gute Nachricht: Ihr könnt die Rezepte während eurer Schwangerschaft einfach ein bisschen abwandelt. Nehmt alkoholfreien Wein und pasteurisierten Käse.

Raclette – ein beliebtes Festtagesessen

Hier kommt es ganz darauf an, was ihr in eure Pfannen packt. Bei Fleisch oder Fisch solltet ihr immer darauf achten, dass beides gut durchgebraten ist. Wer ganz sicher gehen will, brät Fisch oder Fleisch vorher schon einmal ordentlich in der Pfanne an. Dann werden sie in der Raclette-Pfanne nur noch einmal erwärmt.

Und was ist mit dem Raclette-Käse? Einige Käse-Sorten werden schließlich aus Rohmilch hergestellt. Auch hier gilt: sehr sorgfältig erhitzen! Schaut beim Einkaufen am besten schon einmal ganz genau auf die Verpackung bzw. Zutatenliste. Es gibt nämlich auch pasteurisierten Raclette-Käse.

WICHTIG: Die Rinde immer vorher vom Käse abschneiden.

Mayonnaise im Kartoffelsalat

Würstchen mit Kartoffelsalat ist ein beliebtes Weihnachtsessen in vielen Familien. Besonders am Heiligabend erfreuen sich die meisten an dem unkomplizierten Essen. Wenn ihr schwanger seid, bereitet den Salat aber lieber ohne Mayonnaise zu. Tipp: Es gibt auch Mayonnaise ohne rohes Ei!

Schinken und Würstchen in der Schwangerschaft

Leckerer Schinken und Wiener Würstchen gehören für viele Menschen auf die Festtagestafel. Doch: Rohe oder halbgare Wurst- und Fleischwaren sind in der Schwangerschaft leider verboten. Sie können Toxoplasmose-Erreger, Listerien oder andere Keime enthalten.

Enten- oder Gänseleberpastete in der Schwangerschaft

Foie Gras ist für viele Feinschmecker eine Delikatesse – gerade an den Festtagen erfreuen sie sich an dem feinen Geschmack. Für Schwangere ist die Pastete aber verboten. Sie enthält viel tierisches Vitamin A und das kann die Hornhaut sowie die Leber eures Ungeborenen schädigen. Zudem sind viele Inhaltsstoffe mit hohen Mengen Schwermetallen belastet.