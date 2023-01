Sushi in der Schwangerschaft: Was ist erlaubt?

Ernährung

Eines der meist diskutierten Themen rund um Schwangerschaft ist die Ernährung. Was darf man als werdende Mama essen, was nicht? In der Küche gibt es einiges zu beachten, deshalb möchten wir euch den Überblick erleichtern. Hier gehen wir der Frage nach, ob und welches Sushi unbedenklich ist.