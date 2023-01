Ist Mozzarella in der Schwangerschaft unbedenklich?

Ernährung in der Schwangerschaft

Insgesamt ist eine gesunde und ausgewogene Ernährung besonders in der Schwangerschaft wichtig. Auf manche Lebensmittel sollte besser verzichtet werden, bei anderen, so wie bei Käse, kommt es insbesondere auf die Herstellung und Verarbeitung an.

Mozzarella ist einer der beliebtesten Käsesorten – zu Recht! Schließlich schmeckt er in vielen Varianten, ob im Salat, auf Pizza oder in Form der heißbeliebten Vorspeise Caprese. Da auf Rohmilchkäse in der Schwangerschaft jedoch verzichtet werden sollte, gibt es beim Genuss von Mozzarella für werdende Mamas ein paar Punkte zu beachten. Die Diplom-Oecotrophologin Melanie Wirtgen klärt uns auf.