Ist Rohmilchkäse in der Stillzeit endlich wieder erlaubt?

Ist Rohmilchkäse in der Stillzeit erlaubt?

Die gute Nachricht lautet: "Für stillende Mütter gibt es kaum mehr Einschränkungen auf dem Speiseplan. Sie dürfen jetzt alles essen, was in der Schwangerschaft tabu war – auch Rohmilch- und Weichkäse", so die Experten.

Rohmilchkäse ist in der Schwangerschaft nämlich vor allem deshalb tabu, weil er die Gefahr einer Infektion mit Toxoplasmose oder Listerien birgt. Diese Bakterien können jedoch durch die Muttermilch nicht auf das Baby übertragen werden.

Aber: Auf Alkohol und Nikotin verzichten Stillende natürlich weiterhin. Auch Koffein gilt es höchstens in Maßen zu sich zu nehmen!