Muss ich in der Stillzeit WIRKLICH auf Obst verzichten?

Welches Obst in der Stillzeit meiden? Gar keins!

Was darf ich essen, was lieber nicht? Eltern wollen IMMER nur das Beste für ihr Kind. Doch gerade in der Stillzeit ist eine ausgewogene, abwechslungsreiche und vitaminreiche Ernährung essenziell. Sollte man da wirklich auf gewisse Obst- und Gemüsesorten verzichten? Laut dem Berufsverband der Frauenärzte e.V. ist es nicht nötig, in der Stillzeit auf bestimmte Obstsorten oder andere Lebensmittel zu verzichten. In der Regel wollen die Mamas so Blähungen beim Baby vermeiden – oder einen wunden Po.

Und was, wenn das Baby doch auf das Obst reagiert?

Probiert euch ruhig durch das Obstregal. Bitte, bitte streicht in der Stillzeit nicht gewisse Lebensmittel von eurem Speiseplan. Ihr braucht sie jetzt besonders dringend. Testet euch vielmehr nach und nach durch die Sorten. Ihr werdet schnell merken, was geht und was gegebenenfalls nicht. Und wenn es doch einmal vorkommen sollte, dass euer Baby auf ein bestimmtes Lebensmittel reagiert, probiert einfach aus, was ihm besser bekommt.

Diese Lebensmittel werden von Babys meist gut vertragen – auch wenn sie grundsätzlich blähend wirken können:

Obst:

Apfel

Aprikosen

Bananen

Kaki / Sharon

Kiwi

Mango

Melone / Wassermelone

Papaya

Weintrauben

Gemüse