Soja in der Schwangerschaft: Darauf solltet ihr achten

"Soja enthält Phytoöstrogene, das sind sekundäre Pflanzenstoffe, die dem weiblichen Östrogen ähnlich sind", so Diplom-Oecotrophologin Melanie Wirtgen. "Da noch nicht vollständig geklärt ist, ob der Stoff genauso wirkt, wie Östrogene und ob es Auswirkungen auf die Schwangerschaft gibt, sollte Soja in der Schwangerschaft nur in Maßen gegessen werden. Soja ist in vielen Fleischersatzprodukten enthalten oder wird als Milchersatz verwendet und ist für Veganerinnen eine wichtige Eiweißquelle. Daher wieder von Vorteil."