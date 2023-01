Ist Sahne in der Schwangerschaft gesund?

Besonders für eine werdende Mama ist es wichtig, auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung zu achten. Vor allem der Bedarf an Vitaminen erhöht sich in der Schwangerschaft. Aber auch Heißhungerattacken kennt wohl jede Schwangere nur zu gut. Ein herrliches Stück Sahnetorte oder ein Eisbecher mit Sahnehaube sind dann geradezu unwiderstehlich. Aber birgt der Verzehr von Sahne in der Schwangerschaft Gefahren?

Wir sprechen mit der Ernährungs-Expertin Misava Macamo darüber: Sie ist examinierte Diätassistentin (B.Sc. Diätetik), Frauen-Coach und Autorin des Buches Blooming Mom. Sie ist außerdem im Leitungsteam des Richtig-Essen-Instituts.