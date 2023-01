Ist Thunfisch in der Schwangerschaft erlaubt?

Thunfisch ist in der Schwangerschaft nur als Ausnahme und in kleiner Menge erlaubt. Bestenfalls versucht ihr, Thunfisch gänzlich zu meiden. Er enthält zwar wertvolle Vitamine und Nährstoffe, weist jedoch oft recht hohe Quecksilberwerte auf, die für Mama und Baby schädlich sind. Falls ihr Thunfisch in der Schwangerschaft verzehrt, dann achtet in jedem Fall darauf, dass er durchgegart ist. So vermeidet ihr schädliche Bakterien wie Listerien.