Hilfe, das Kind hat uns im Bett erwischt!

Mittlerweile ist Sex zum Glück kein so großes Tabuthema mehr. Ob im Fernsehen, in den sozialen Medien oder in der Schule – überall wird über Sex gesprochen. Auch unsere Kinder kommen mit dem Thema also in der Regel früher in Kontakt als wir selbst als Kind oder Teenager. Dennoch gibt es diese eine Situation, die man unbedingt vermeiden will: Das Kind platzt beim Sex ins Zimmer. Aber warum ist das eigentlich eine so peinliche Vorstellung für uns? Liegt das Problem nicht nur in unserer eigenen Verklemmtheit oder kann so eine Situation unser Kind psychisch womöglich wirklich schädigen?

Das wohl Wichtigste vorweg: Kinder tragen für gewöhnlich keinen Schaden davon, wenn sie euch beim Sex erwischen. Es kommt nur darauf an, wie ihr als Eltern mit der Situation umgeht. Und das hängt wiederum von eurer eigenen Schamgrenze ab.