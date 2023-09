Kinder aufklären: "Mama, was ist eigentlich Sex?"

Sex erklären und zwar kindgerecht

Da bin ich als Sexualpädagogin zugegebenermaßen im Vorteil: Ich rede täglich mit Kindern und Jugendlichen über alles rund um Liebe, Sex und Körperlichkeit und habe schon viele interessante und ausgefallene Fragen gehört. Was tatsächlich nahezu alle irgendwann interessiert: woher die Babys kommen und was das Wort Sex bedeutet. Darauf antworte ich meist so:

"Wenn zwei Menschen ganz doll Lust aufeinander haben, dann wollen sie sich ganz nahe sein, sich küssen, überall streicheln. Bei den beiden fängt es dann im ganzen Körper an, angenehm zu kribbeln. Auch in ihren Geschlechtsteilen, also der Scheide oder dem Penis.“

Ich spreche bewusst nicht automatisch von Mann und Frau, denn Sex ist nun mal in jeder Kombination möglich. Außerdem ist mir wichtig zu vermitteln, dass es für beide ein sehr schönes Gefühl ist (Sex = gutes Gefühl im Körper). Viele beginnen ihre Erklärung mit "Wenn sich zwei Menschen sehr lieb haben/lieben…", doch wenn man ehrlich ist, ist das nicht korrekt. Für Sex und fürs Kinderbekommen ist Liebe keine Voraussetzung (aber natürlich oft eine schöne Zugabe). Das darf man Kindern auch so weitergeben. Sex = Liebe ist keine Gleichung, die immer aufgeht. Sex = gutes, kribbeliges, lustvolles Gefühl im Körper schon. Daher sage ich:

"Bei Frauen wird dann die Scheide ganz feucht und weit, und bei Männern wird der Penis steif. Und manchmal, wenn beide Lust haben und ein Mann und eine Frau das zusammen machen, dann kann die Scheide den Penis aufnehmen, er gleitet da hinein. Dann bewegen sich beide, und irgendwann kommt aus dem Penis etwas heraus, das heißt Sperma. Wenn dieses Sperma tief in die Frau hineinkommt, kann ein Baby entstehen."