Wie Kristen Bell ihren Töchtern Sex erklärt, ist vorbildlich

Empowerment fängt auch bei der Aufklärung von kleinen Mädchen an

"Kristen sagt diese tolle Sache – ich weiß nicht, wo sie sie aufgeschnappt hat", erklärt Dax Shepard in seinem Talk. "Anstatt zu sagen: 'Der Mann steckt den Penis in die Vagina …', sagt sie: 'Die Frau steckt den Penis des Mannes in ihre Vagina.'" Die beiden Mädchen des Schauspielerpaares wachsen also mit der Vorstellung auf, dass sie ganz entscheidend (mit)bestimmen – auch beim Thema Sexualität.

Das ist Empowerment! Für junge Mädchen in unserer Gesellschaft – in Zeiten von #MeToo und einer immer noch nicht vorhandenen Gleichberechtigung der Geschlechter – enorm wichtig. Und dabei ist es nur ein simpler Dreh, der Mädchen das Gefühl von Selbstbestimmung gibt und die Wichtigkeit von Zustimmung beim Sex vermittelt: Du reagierst nicht nur, du agierst!