Neuheit bei "Peppa Wutz": Penny Eisbär hat zwei Mamas als Eltern!

September 2022: Wenn es von Peppa Wutz eine neue Staffel gibt, interessiert das in der Regel niemanden: Kinder juckt es meistens nicht, ob sie eine alte oder neue Folge sehen und Eltern merken bei all dem Schweinchenrosa oft nicht einmal, dass schon eine neue Geschichte angefangen hat. Doch die aktuelle Staffel 7 mit Geschichten rund um das freche Schweinemädchen sorgte vergangene Woche für Furore, als die Folge "Families" in Großbritannien ausgestrahlt wurde. Genau genommen geht es bei all der Aufregung um eine neue Familie, die vorgestellt wurde.