Pädagogin warnt: "Doktorspiele unter Kindern bitte nur unter Einhaltung dieser Regeln ..."

Marie (5) und Noah (6) spielen in der Kita gern zusammen. Mit den Autos, der Legokiste, dem Kaufladen – und mit dem Arztkoffer. Neuerdings erzählt Marie ihrer Mama häufiger davon, dass Noah dabei seine Hose auszieht und sie seinen Penis untersucht. Ganz normal? Oder besorgniserregend? Kommt drauf an, weiß die Sexualpädagogin Mareike Brede und erinnert uns an konkrete Regeln, die im Zusammenhang mit "Doktorspielen" extrem wichtig sind.