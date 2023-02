Sexuelle Gewalt schon unter Vorschulkindern?

Wie soll ein kleines Kind das beurteilen? Wird es eventuell unter Druck gesetzt, bedroht und zum Schweigen gezwungen? Sollen die Eltern die Erzieher befragen, ob sie immer mitkriegen, was die Kinder machen? Können Jungen und Mädchen im Vorschulalter überhaupt sexuelle Gewalt untereinander ausüben? Mit Schrecken lesen Evas Eltern im Internet von schlimmen Vorfällen. In einer kirchlichen Kita soll es wochenlang zu körperlichen und sexuellen Übergriffen unter Kindern zwischen drei und sechs Jahren gekommen sein. Ältere hätten Jüngere regelrecht gequält und ein Klima der Angst geschaffen, in dem sich die Kinder nicht trauten, Erwachsenen davon zu erzählen. Die Kita wurde geschlossen, die Staatsanwaltschaft eingeschaltet.