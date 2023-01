Aufsichtspflicht im Kindergarten: Müssen Erzieher wirklich ALLES sehen?

Unfälle gehören zum Leben – auch in der Kita

Strafrechtliche Verurteilungen, die auf einer Verletzung der Aufsichtspflicht beruhen, sind selten. Unfälle passieren nun einmal. Niemand führt sie mit Absicht herbei. Das Leben ist ein Risiko. Selbst wenn ein Kind in der Kita tödlich verunglückt, werden meist milde Urteile in Form von Bewährungsstrafen gefällt. Bevor Eltern Erzieher anzeigen, sollten sie sich das gut überlegen. Danach ist das Verhältnis zerrüttet. Für Erzieher ist eine strafrechtliche Verfolgung eine persönliche Katastrophe. Sie müssen anschließend häufig ihren Beruf aufgeben und sind aus Sicht der Gerichte damit und mit Schuldgefühlen schon genug bestraft. Gegen Schmerzensgeld- oder Schadenersatzforderungen sind Erzieher in der Regel über die Einrichtung versichert. Bei Unfällen in der Kita (sofern sie staatlich anerkannt ist) sowie auf dem Hin- und Rückweg greift die gesetzliche Unfallversicherung.