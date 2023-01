Müssen Abschiedstränen zum Kita-Alltag dazugehören?

Eltern müssen sich auf die Kita verlassen können

Klar ist: Gerade in der Eingewöhnungsphase müssen Eltern der Kita vertrauen und sich darauf verlassen können, dass ihr Kind in der neuen Umgebung besondere Aufmerksamkeit erhält und dass sie benachrichtigt werden, wenn es doch einmal nicht rund läuft.

So halten es auch die Leiterinnen der Marmstorfer Kita, die zum Elbkinder-Verbund gehört, der in Hamburg fast 200 Kitas betreibt. Ihr Konzept: "Wir lassen uns viel Zeit für die Eingewöhnung, und es ist auch immer eine Eins-zu-eins-Betreuung für diese Stunden da", erklärt Martina Meldal, die stellvertretende Leiterin. "Wir arbeiten angelehnt an das Berliner Eingewöhnungsmodell. Das beruhigt die Eltern: Zu wissen, dass wir es ganz vom Kind abhängig machen, wie lange die Trennungsphasen andauern."

Das Berliner Modell nimmt das Kind als Maßstab

Nach dem Berliner Modell bestimmt allein das Kind, wie lange die Eingewöhnung dauert. An den ersten Tagen in der Kita ist immer noch ein Elternteil dabei. Nach vier Tagen gibt es dann die erste kurze Trennung, und im Folgenden übernimmt die Fachkraft immer mehr: füttern, wickeln, spielen... Die Trennungszeiten werden täglich länger, bis es für das Kind Routine geworden ist, in der Kita ohne Mama oder Papa auszukommen.

In die Kita Ernst-Bergeest-Weg kommen immer mehr Kinder schon mit knapp einem Jahr – viele Eltern kehren gleich nach den zwölf Monaten Elterngeld in den Beruf zurück. So junge Kinder reagieren jedoch anders als ältere. "Es ist eben kein linearer Prozess, sondern es geht auch immer mal wieder rückwärts, etwa wenn das Kind krank war und deshalb länger nicht in die Kita gehen konnte", wie Gerlind Große sagt, Professorin für frühkindliche Bildungsforschung an der Fachhochschule Potsdam. Sie rät: "Die Eltern sollen die Kita erst dann für längere Zeit verlassen, wenn sicher ist, dass die Fachkraft das Kind trösten kann."

Was es Eltern enorm erleichtert loszulassen: zu wissen, was in der Kita los ist. Das bewährte Mittel, um sich im Alltag gegenseitig auf den aktuellen Stand zu bringen, sind für Eltern und Erzieher die sogenannten Tür-und-Angel-Gespräche bei Bringen und Abholen des Kindes. Gab es zu Hause besondere Ereignisse? Was hat die Kinder in der Gruppe heute besonders beschäftigt?

Wenn beide Seiten ihren Teil offen beitragen, umgeht man auch mögliche Missverständnisse, wie Bildungsforscherin Gerlind Große sagt: "Es gibt dabei einen Rollenkonflikt zwischen dem Wissen der Eltern, die sagen, dass sie ihre Kinder am besten kennen, und dem fachlichen Vorteil, den die pädagogischen Fachkräfte haben. Aber das Schöne ist: Beide haben recht!"