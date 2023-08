Trennungsangst: Was tun, wenn Kinder klammern?

Meine Tochter gehört zu den Kindern mit Trennungsangst. Die kann vorbeigehen, kann sich aber auch sehr hartnäckig halten. Die Angst vor dem Verlust einer Bezugsperson ist ein komplexes Gefühl. Nicht schlimm, aber belastend – für Eltern und Kind. "Es ist eine ganz normale vorhersehbare Reaktion darauf, dass die Kinder fürchten, das wichtigste Element in ihrem Leben zu verlieren", sagt Elizabeth Pantley, Buchautorin, vierfache Mutter und Expertin für sanfte Erziehung. Also besteht kein Grund zu ernsthaften Sorgen, wenn Kleinkinder kletten. Doch mein Wunsch nach kinderfreien Stunden (an Tage wagte ich noch gar nicht zu denken) wuchs und wuchs. Ich merkte, dass das Aneinanderkleben mir nicht guttat und fragte mich: Was steckt dahinter?

Erziehungsexperten wissen: in der Regel nichts Dramatisches. Eine allgemeine Verlustangst ist erst einmal überlebenswichtig. Der Mensch ist von Natur aus so angelegt, dass er in Gefahr entweder flüchtet oder angreift. Da kleine Kinder weder das eine noch das andere können, müssen sie sich darauf verlassen, dass Erwachsene sie schützen. In der Steinzeit hätte ein Kind ohne den Schutz einer Gemeinschaft nicht überlebt. Erst mit dem Älterwerden merken Mädchen und Jungen langsam, dass eine Trennung nicht so schlimm ist. Dass Mama und Papa zurückkommen, auch wenn das Kind sie mal eine Zeit lang nicht sieht. Über die Ursachen und die Frage, warum manche Kinder mehr Angst haben als andere, müssen Eltern sich keine großen Gedanken machen. Jedes Kind ist anders.