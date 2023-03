Mein Kleinkind weint, wenn ich den Raum verlasse! Ist das normal?

Kleine Kinder wissen, dass sie uns brauchen

Die Kinderpsychologin sagt, diese Trennungsangst bei Kleinkindern sei biologisch sinnvoll. Sie wissen, dass sie auf jemanden angewiesen sind, der sie im Falle einer drohenden Gefahr schnell hochnehmen und mit ihnen weglaufen kann, da sie das selbst noch nicht können. Die Angst vorm Säbelzahntiger scheint evolutionsbiologisch noch immer in uns verankert zu sein. Habt also Verständnis, wenn euer Kind euch nicht gehen lassen will und seid geduldig. Auch hier passt wieder das altbekannte Eltern-Mantra: "Es ist alles nur eine Phase." Und in diesem Fall eben sogar eine wissenschaftlich erklärbare.