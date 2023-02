Trennungsangst bei Schulkindern

In welchem Alter ist Trennungsangst normal?

Während der ersten zwei Wochen des Übergangs in eine Kindertageseinrichtung im Alter von drei Jahren ist eine Trennungsangst ziemlich normal und altersangemessen. Eine spätere Trennungsangst könne sich ungünstig auf die weitere Entwicklung auswirken, so der Psychologe. "Retrospektiv, also rückblickend, stellen wir immer wieder fest, dass auch bei schwerwiegenderen Symptomen im Jugend- oder jungen Erwachsenenalter Trennungsängstlichkeit im Kindesalter zu verzeichnen war." Ralph Schliewenz hofft, dass man mit einer angemessenen Regulation in einem frühen Stadium möglicherweise auch späteres Leid verhindern kann. Es lohnt sich also, rechtzeitig und genau hinzuschauen, wenn euer Schulkind unter solchen Ängsten leidet.