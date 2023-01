Die 5 größten Kindersorgen – und wie ihr sie nehmt

Hatten wir nicht früher eine unbeschwerte Kindheit? Eine bessere als unsere Töchter und Söhne heute? Und die Probleme und Gefühle von Angst kamen doch erst später, oder? Mit dem Erwachsenwerden. Wahrscheinlich ist es wirklich ein Mythos von der idyllischen Kindheit, mit der der Hamburger Kinder- und Jugendpsychiater Professor Michael Schulte-Markwort aufräumen will. Der rosarote Zuckerguss, mit dem wir Kindheit allzu oft übergießen, verdeckt den Blick auf das Seelenleben unserer Kinder, sagt er. Nach knapp 30 Jahren Berufsalltag weiß er nur allzu gut, was Kinderseelen wehtut. Und zeigt, wie wir Erwachsenen erkennen können, was die Kleinen belastet – durch einen Perspektivwechsel: Wir versetzen uns in die Kleinen, überlegen, wovor sie heute Angst haben.