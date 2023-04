Entthronungstrauma: Wenn das Kind aggressiv aufs Geschwisterchen reagiert

Entthronungstrauma: Darunter leiden viele Erstgeborene

Was war passiert? Linn hatte das erlitten, was Psychotherapeuten das "Entthronungstrauma" der Erstgeborenen nennen. Während das kleine Mädchen von Geburt an stets die unangefochtene Nummer eins gewesen war, schubste es seine kleine Schwester mir-nichts-dir-nichts vom Königsthron der Familie. All die Aufmerksamkeit, die ihm Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten bis dato geschenkt hatten, musste es von nun an mit dem kleinen, schreienden Bündel namens Anna teilen.

Keine einfache Sache für eine Dreijährige. Auch wenn lange nicht alle Erstgeborenen so aggressiv wie Linn auf die Geburt eines kleinen Geschwisterkindes reagieren: Die Eifersucht auf das Neugeborene bleibt fast nie aus – und hat sogar ihre Berechtigung. "Die Eifersucht ist evolutionär sinnvoll, damit das Erstgeborene überhaupt überleben kann. Das Kind signalisiert damit, dass es auch weiterhin Aufmerksamkeit von den Eltern braucht, wahrgenommen und respektiert werden möchte", sagt der Schweizer Entwicklungspsychologe Professor Jürg Frick.

Der an der Pädagogischen Hochschule in Zürich lehrende Wissenschaftler warnt davor, Rivalität und die damit verbundene Eifersucht als per se schlecht zu verurteilen. Vielmehr liegen Wut und Liebe im Kinderzimmer naturgemäß nah beieinander. "Indianer sind entweder auf dem Kriegspfad oder rauchen die Friedenspfeife", bemerkte einst Kurt Tucholsky, "Geschwister können beides". In einem gesunden Maß ist Eifersucht auf Geschwister sogar ein Entwicklungsmotor, etwa dann, wenn ein Geschwister dem anderen nachstrebt.

Mama teilt Tipps gegen Eifersucht unter Geschwistern

Diese Mama zeigt bei Instagram Beispiele, wie man die große Eifersucht aufs Baby verhindern kann. Sie rät, man sollte nicht das Baby als Grund nennen, dass man keine Zeit fürs Geschwisterchen hat. Sondern lieber sagen: "Ich brauche noch fünf Minuten, dann kann ich mit dir spielen" (wenn Mama bspw. gerade das Baby stillt). Oder: "Jetzt kann ich nicht, aber in einer halben Stunde haben wir Zeit, zum Spielplatz zu gehen." So lernt das größere Geschwisterchen, nicht das Baby verantwortlich zu machen, wenn Mama keine Zeit hat. Das Video auf Englisch mit weiteren Tipps seht ihr hier: