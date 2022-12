Die Düsseldorfer Tabelle: Wie hoch ist der Unterhalt fürs Kind?

Aus der Düsseldorfer Tabelle lässt sich die Höhe des Kindesunterhaltes ablesen. Diese wird alle zwei Jahre aktualisiert und enthält elf Einkommensstufen, drei Altersgruppen sowie eine Extragruppe für volljährige Kinder, die noch im Elternhaushalt leben.

Die Düsseldorfer Tabelle ist für zwei Unterhaltsberechtigte ausgelegt. Sind mehr oder weniger Kinder vorhanden, erfolgt eine Hoch- oder Abstufung in die nächste Gruppe.

Der Elternteil, der den Kindesunterhalt zahlen muss, schuldet den Kindern immer den Mindestunterhalt. Kann er das Geld dafür nicht aufbringen, muss er entweder eine zusätzliche Arbeit ausüben oder sich einen besser bezahlten Arbeitsplatz zu suchen.

Die Unterhaltszahlungen für das minderjährige Kind enden, wenn es entweder selber über genügend Einkünfte verfügt oder der verpflichtete Ehepartner nicht mehr dazu fähig ist, für den Unterhalt aufzukommen, etwa durch unverschuldete Arbeitslosigkeit, Erwerbsunfähigkeit oder mit Erreichen des Rentenalters.

Was passiert mit der gemeinsamen Wohnung?

Eine weitere Frage, mit der sich Ex-Eheleute nach der Scheidung auseinandersetzen, ist: Wer bleibt in der gemeinsamen Wohnung wohnen? Was geschieht mit dem gemeinsamen Haus?

In der Regel bleibt derjenige in der Wohnung, dem die Betreuung der Kinder zufällt. In diesem Fall ist es ratsam, den Mietvertrag auf den Partner abzuändern, der in ihr wohnen bleibt, da sonst der andere Ehepartner immer noch für die Miete mithaftet.

Hat das Ehepaar keine Kinder, werden praktische Gesichtspunkte berücksichtigt: Für wen ist die Wohnung näher zur Arbeit gelegen? Wer hätte Schwierigkeiten, eine neue Wohnung zu finden?

Hat ein Paar zusammen ein Haus gekauft und gehört es ihnen zu gleichen Teilen, erhält der Ehepartner, der die Immobilie aufgibt, einen finanziellen Ausgleich. Ist nur ein Partner im Grundbuch eingetragen, muss bei der Scheidung der Wertzuwachs während der Ehe rechtmäßig geteilt werden.

Was steht mir nach der Scheidung zu?

Um das gemeinsame Habe aufzuteilen, hilft es, zusammen eine Inventurliste zu erstellen. Jedem Ehegatten steht das zu, was er auch in die Ehe mitgebracht hat. Für Gegenstände, die gemeinsam angeschafft wurden, gilt: Aufteilung nach dem aktuellen Zeitwert.

Ansonsten sollte nach der Scheidung jeder Ehepartner für seinen eigenen Lebensunterhalt sorgen, wenn die Ehe keine Kinder hervorgebracht hat. Allerdings kommt es oftmals vor, dass der eine Ex-Partner den anderen auch nach der Scheidung unterstützt. Dafür muss es aber einen triftigen Grund geben, zum Beispiel wenn der Ehegatte bedürftig, arbeitslos oder krank ist oder wenn er eine Ausbildung macht.

Ich möchte wieder heiraten – was sollte ich beachten?

Man hat sein Herz wieder geöffnet und eine neue Liebe gefunden – nun möchte man eine Wiederheirat wagen und ein neues Leben beginnen. Dabei gibt es einige Dinge zu beachten, vor allem in Fragen zum Unterhalt. Bei einer Wiederheirat entfällt nämlich jeglicher Anspruch auf Unterhaltszahlungen an den Ex-Partner, denn die Unterhaltspflicht besteht nun für den neuen Ehegatten.

Das gilt allerdings nicht für den Kindesunterhalt – dieser muss weiter an das Kind beziehungsweise an die betreuende Person gezahlt werden. Kinder aus erster Ehe können den neuen Familiennamen annehmen. Ab einem bestimmten Alter kann das Kind aber auch ablehnen, seinen Nachnamen ändern zu lassen.

So schmerzhaft eine Trennung und eine einhergehende Scheidung auch sind – mit guter Planung, Vernunft und Mitgefühl lassen sich oft akzeptable Lösungen für alle Beteiligten finden. Vor allem das Wohl des Kindes sollte hier im Vordergrund stehen und die Entscheidungen und das Verhalten der Eltern leiten.