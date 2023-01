Getrennte Eltern sollten lieber aufhören, "dein(e) Vater/Mutter" zu sagen

Und was, wenn ein Elternteil nicht mitzieht?

Am besten ist es, miteinander darüber zu sprechen – und zu überlegen, wie man eine einheitliche Front bilden kann. Meistens sind ja beide Elternteile daran interessiert, das zu tun, was für die Kinder am förderlichsten ist. Wenn ihr also darlegen könnt, dass ein bewusster Umgang miteinander letztlich im besten Interesse des Kindes ist, könnt ihr an einem Strang ziehen.

Vorteile für alle Seiten – für Kinder und Eltern

Es geht nicht allein NUR um die Kinder. Vielmehr um die große Familieneinheit. Je stärker ein Elternteil das andere angreift (auch verbal über die Anrede!) und anders darstellt, desto schwieriger wird es für sie, ihr Kind zusammen zu erziehen. Und auch die Aufrechterhaltung der Beziehung zum jeweils anderen Elternteil wird dadurch erschwert. Natürlich geht das nur, solange es für das Kind bei beiden Elternteilen sicher ist.

Was, wenn man bereits "dein Vater / deine Mutter" gesagt hat?

Kann man wieder zurückrudern? Oder ist das Kind schon in den Brunnen gefallen? Es kommt hierbei ein bisschen auf das Alter des Kindes an.

Ältere Kinder, die in einem Alter sind, in dem sie ihre eigenen Entscheidungen treffen können, werden von ihren Eltern am besten darauf angesprochen: "Wie soll ich Mama/Papa deiner Meinung nach am besten ansprechen?" So verleiht ihr euren Kindern in einer Situation, in der sie sich machtlos fühlen, eine gewisse Macht.

Jüngere Kinder bemerken den plötzlichen Unterschied in der Anrede womöglich gar nicht. So lässt sich das "dein/deine" leichter zurücknehmen.

Doch wenn eurem Kind die Veränderung auffällt und wenn es vielleicht sogar wissen will, ob das bedeutet, dass ihr wieder zusammenkommt? Seid ehrlich und sagt ihnen die Wahrheit: Ihr wollt euren kleinen Schatz so gut wie möglich unterstützen und ihr habt gemerkt, dass ihr euch gegenseitig lieber so nennen möchtet, wie es ihm, eurem Kind, guttut.