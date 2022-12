Düsseldorfer Tabelle: Ab 2023 gibt's mehr Unterhalt fürs Kind

Kindergeld wird auf Unterhalt angerechnet

Achtung: Da in der Regel die Hälfte des Kindergeldes auf den Unterhalt angerechnet wird, verringern sich die oben genannten Zahlen um diesen Betrag. Das Kindergeld beträgt ab 2023 einheitlich für alle Kinder 250 Euro monatlich. So werden dementsprechend die Hälfte, also 125 Euro, von den oben aufgeführten Unterhaltszahlungen abgezogen.

Ganz so einfach ist die Unterhaltsberechnung aber noch immer nicht. Denn es gibt auch noch den sogenannten Bedarfskontrollbetrag. Dieser ist ebenfalls einkommensabhängig und soll dafür sorgen, dass der Unterhaltspflichtige gegenüber dem Unterhaltsempfänger nicht finanziell benachteiligt wird.

Zudem soll auch der Eigenbedarf bzw. Selbstbehalt des Unterhaltszahlenden berücksichtigt werden.