Mobbing-Opfer bereits in der Grundschule!? Wie Eltern ihrem Kind helfen können

"Heute will ich nicht in die Schule." Vermutlich hat jedes Schulkind diesen Satz schon einmal gesagt – ich selbst eingeschlossen. Doch grundsätzlich bin ich wirklich gern in die Schule gegangen. Bei unserem Sohn ist das anders. Als er in die Vorschule kam, hielt die Freude über die "Beförderung" vom Kitakind zum Schulkind gerade mal zwei Tage an – dann flossen die Tränen. Jeden Tag beim Abholen blickte ich in rot verweinte Augen. Jedes Mal brach es mir erneut das Herz. Abends beim Einschlafen weinte er weiter. Weil es nach dem Aufstehen wieder in die Schule geht. Und weil in der Kita alles irgendwie einfacher war.