Sind Jungs wilder als Mädchen?

Eltern sollten gar nicht versuchen, geschlechtsspezifisch zu erziehen

Mädchen müssen heute zum Glück nicht mehr jedermanns Liebling sein, hübsch aussehen und darauf warten, geheiratet zu werden. Sie können genauso lernen wie Jungen und später berufstätig sein, sich durchsetzen, Geld verdienen, Macht erlangen, ohne ihr Geschlecht zu verleugnen. Sie brauchen nur das Selbstvertrauen dazu. Von kleinen Kerlen wird kein Mackertum mehr erwartet. Teamfähigkeit steht hoch im Kurs. Wer das früh lernt, hat später bessere Chancen als jemand, der sich nur mit Kraft und Power durchsetzen will. Auch das erfordert Selbstbewusstsein im Sinne von Zurücknehmen der eigenen Bedürfnisse.

Auf der sicheren Seite sind Eltern, wenn sie gar nicht erst versuchen, Jungs und Mädchen anders zu erziehen, sondern sich intensiv mit den Begabungen und Fähigkeiten ihrer Kinder beschäftigen. Sie nehmen einfach hin, dass ihr Kind so ist, wie es ist, und fördern die Seiten, die noch schwach ausgeprägt sind: Jungen dürfen toben, raufen, laut sein, aber sie müssen sich dabei an Regeln halten und auch beim Abwasch in der Küche helfen. Mädchen dürfen mit Puppen spielen, aber auch beim Autoreparieren helfen oder auf dem Fußballplatz auflaufen. Jungen brauchen in den ersten Schuljahren oft mehr Unterstützung beim Lernen, weil sie sich schlechter konzentrieren können. Mädchen hingegen benötigen eher Ermutigung, sich nicht selbst zurückzunehmen, um Harmonie zu schaffen.

Zuwendung brauchen beide

Ob ein kleiner Junge Autos mag oder ein Mädchen Rosa liebt – das spielt für die Entwicklung keine wesentliche Rolle. Eltern müssen angeborenes Verhalten nicht mit viel Energieaufwand in eine bestimmte Richtung lenken. Viel wichtiger sind die Grundlagen für ein glückliches Miteinander: Liebe, Zuwendung, Anerkennung, Trost und Aufmerksamkeit brauchen eben Mädchen und Jungen.

So entwickelt sich die Geschlechteridentität

Wann ist Kindern überhaupt bewusst, ob sie ein Mädchen oder ein Junge sind und was das bedeutet? Mit zwei bis zweieinhalb Jahren wissen die Kleinen, welchem Geschlecht sie angehören. Doch welches Verhalten dazu passt und dass die Rolle lebenslänglich festgelegt ist, das begreifen sie erst ein paar Jahre später. Eltern, die ganz bewusst keine typischen Mädchen oder Jungen erziehen wollen, reagieren in dieser Zeit häufig erschrocken über die ersten stereotypen Klischeebilder, die beide Geschlechter voneinander haben. Aussagen wie „Alle Mädchen sind doof“ oder „Fußball ist nur für Jungs“ sind bei Fünf- bis Sechsjährigen noch ganz normal und dienen der Identitätsfindung. Das Weltbild der Kinder ist in diesem Alter noch sehr einfach. Sie denken nicht differenziert. Das können sie erst mit sieben oder acht Jahren. Eltern müssen sich keine Sorgen machen, wenn ihr Erstklässler plötzlich mit Chauvi-Sprüchen ankommt. Kinder werden später von allein flexibler in ihrer Einstellung.