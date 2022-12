Tagesmutter oder Kita?

"Ein größeres Netzwerk als nur die eigenen Eltern ist für Kinder schon früh wichtig. Bei uns in der Krippe haben sie die so wichtigen sozialen Kontakte zu Gleichaltrigen. Natürlich spielen Kinder in dem Alter noch nicht so miteinander, wie es die älteren tun. Aber sie lernen Abläufe und Rituale kennen – und den Austausch untereinander. Beim gemeinsamen Essen am Tisch entstehen richtige 'Gespräche' unter Eineinhalbjährigen. Sowieso ist Sprachförderung ein großes Thema bei uns: Alles, was wir tun, versprachlichen wir, und wenn es nur das Schälen einer Kiwi ist. So lernen die Kinder jede Menge neue Vokabeln einfach nebenbei. Ich kann verstehen, dass die Betreuung in einer sehr kleinen Gruppe, wie bei einer Tagesmutter, für viele Eltern persönlicher wirkt. Doch wir sind natürlich entsprechend mehr Erwachsene im Team, sodass die Kinder die gleiche Aufmerksamkeit bekommen. Bei Krankheit oder Urlaub können wir uns gegenseitig vertreten. Und die Gruppe ist nicht so starr: Kommt ein neues Kind dazu, durchmischt es sich wieder – so entstehen tolle Dynamiken, ganz anders als in kleinen Betreuungsgruppen. Ich würde mein eigenes Kind auf jeden Fall auch in eine Krippe geben."