"13 Ratschläge, die uns bei Abschiedstränen in der Kita wirklich geholfen haben"

Die Gründe für ein "Ich will nicht in die Kita!" können sehr vielfältig und vielschichtig sein. Ihr solltet in jedem Fall nicht nur symptomatisch lindern, sondern stets versuchen zu ergründen, warum euer Mini sich zurzeit nicht trennen mag. Fragt unbedingt bei euren Erziehern und Erzieherinnen nach. Und: Passt eine ruhige Minute mit eurem Kind ab und hakt nach. Oft geht das am besten in Ruhe – zum Beispiel am Abend im Bett, eng an Mama oder Papa gekuschelt. Oder auch im Rollenspiel.

Wichtig: Scheut euch nach einem tränenreichen Abschied auch nicht, in der Kita anzurufen, um zu erfahren, ob sich euer Kind schnell beruhigt hat.