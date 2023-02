Schöne Abendgebete für Kinder

Komm kuschel dich ganz nah an mich, dann spürst du mich und ich spür dich. Genauso nah wie du bei mir, so ist der liebe Gott bei dir. Und ich weiß, ganz genau wie mich, so liebt der liebe Gott auch dich!

Lieber Gott, nun schlaf ich ein. Schicke mir den Engel dein, dass er treulich bei mir wacht durch die ganze lange Nacht. Schütze alle, die ich lieb. Alles Böse mir vergib. Kommt der helle Morgenschein, lass mich wieder fröhlich sein.

Wenn die Babys schlafen ein, wachen auch die Sterne, und es steigen Engel nieder aus der Ferne. Halten treu die ganze Nacht bei den kleinen Babys Wacht.

Alle meine Kuscheltiere deck‘ ich zu ganz sacht. Der Katze und dem Känguru sag‘ ich nun Gute Nacht. In deinem Schutze, lieber Gott, kann ich ganz sicher sein. Du hältst die Wacht die lange Nacht, so schlaf ich ruhig ein.

Gott halte dich in seiner Hand, wenn die Klippen steil sind. Gott halte dich in seiner Hand, wenn die Nacht trostlos ist. Gott halte dich in seiner Hand auf dem Weg, den du gehst. Gott halte dich in seiner Hand und gehe vor dir her.

Lieber Gott, nun schlaf ich ein. Schicke mir ein Engelein, das so traulich bei mir wacht in der langen dunklen Nacht. Schütze alle, die ich lieb, alles Böse mir vergib. Kommt der helle Morgenschein, lass mich wieder fröhlich sein! Amen.

Morgens bin ich aufgewacht, hab geschlafen so sanft die Nacht. Hab Dank im Himmel, oh Vater mein, dass du hast wollen bei mir sein. Behüte mich auch diesen Tag, dass mir kein Leid geschehen mag.

Guter Gott, ich bin noch klein, kann so vieles nicht allein. Drum lass Menschen sein auf Erden, die mir helfen, groß zu werden. Die mich nähren, die mich kleiden, die mich führen, die mich leiten. Die mich trösten, wenn ich weine, lieber Gott, und dieses eine: Wenn ich es mal schlimm gerieben, mach, dass sie mich trotzdem lieben!

Abends um halb acht halten die Sterne Wacht, schaut der Mond durchs Fenster, huschen fort die Gespenster. Und dann steigen Engel hinab zu meinem Kindelein. Halten die ganze Nacht treu in unserm Hause Wacht.