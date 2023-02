Ist es okay, vor den eigenen Kindern nackt herumzulaufen?

Nackt sein vor den eigenen Kindern – ja oder nein?

Wie freizügig wir selbst mit unser Nacktheit umgehen, hängt vor allem davon ab, wie wir aufgewachsen und wie unsere eigenen Eltern damit umgegangen sind. Schließlich ist Nacktsein eigentlich das Normalste der Welt, besonders, wenn man noch klein ist. Soziale und kulturelle Gepflogenheiten geben dann den Zeitpunkt vor, ab dem es als "unangemessen" empfunden wird, dass ein Mensch nackt herumläuft. Das ist meist auch der Moment, an dem es vielen Eltern unangenehm wird, vor ihrem Kind nackt zu sein.

Das Gute ist, dass solche normativen Vorstellungen wandelbar sind. So ist es beispielsweise an manchen Orten ganz unspektakulär, nackt oder "oben ohne" baden zu gehen, während das in anderen Kontexten, zum Beispiel im Freibad, eher nicht denkbar ist. Wie wir mit Nacktheit umgehen, ist also stark an den Einfluss von gesellschaftlichen Werten und Gewohnheiten geknüpft.