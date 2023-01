Peppa Wutz: Pädagogisch wertvoll oder Kitsch?

Eine klare Altersvorgabe, ab der man Peppa Wutz empfehlen kann, gibt es nicht. Das müssen alle Eltern am besten selbst entscheiden. Klar ist: Kinder können gemeinsam mit Peppa immer etwas lernen. Dies sind meist keine bahnbrechenden Fakten, es sind die kleinen Alltagsdinge, die so spannend sind: Was ist eigentlich eine Kombüse? Was macht eigentlich ein Schiedsrichter? Was passiert bei einem Stromausfall? Peppa stellt Fragen und hinterfragt Fakten – was für ein Glück! In jeder Folge können Kinder etwas lernen und bekommen noch dazu Anregungen für spannende Alltagsprojekte: Wie man einen einfachen Zauberstab bastelt zum Beispiel, oder dass aus einem Pappkarton ratzfatz ein Fernseher werden kann – in dem man hinterher sogar selbst das Fernsehprogramm moderieren kann.

Solche Projekte fördern spielerisch die Motorik, Kreativität und Sprachfähigkeit. Ich finde, man kann dabei deutlich spüren, dass Peppas Erlebnisse stark von den Erfahrungen echter Kinder geprägt sind. Außerdem liebe ich es, dass ich die Schreibfreude der Autoren und ihr sehr gutes Gespür für Geschichten in jeder einzelnen Episode spüren kann.

Ich denke, das ist der Grund, warum diese Serie sowohl Vorschulkindern, als auch Erwachsenen so gut gefällt: Nicht nur Peppa ist schlau, die Serie ist es auch. Kleiner Funfact: Die Art, wie Peppa gezeichnet ist - also von der Seite, aber mit zwei Augen - erinnert mich immer sehr an die Portraits von Picasso. Nicht nur deshalb muss ich oft an ganz anderen Stellen lachen als meine Kinder.

6. Peppas Eltern sind spontan und gelassen