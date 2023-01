Geschlechtsteile lieber richtig benennen: Wieso bringen wir Kindern diese Begriffe bei?

Wieso gibt es in Bilderbüchern keine Penisse?

Doch es gibt Worte, die tauchen in keinem unserer zahlreichen Bilderbücher auf. Interessanterweise nicht einmal in denen, die sich mit dem menschlichen Körper befassen. Ähnlich wie Schimpfworte werden sie – zumindest in meiner persönlichen Wahrnehmung – einfach aus dem Vokabular gestrichen, solange die Zielgruppe im Kita- oder Grundschulalter ist. Ich rede von den Bezeichnungen für die menschlichen Geschlechtsteile: Wieso tauchen die Worte "Penis" und "Vulva" in kaum einem Kinderbuch auf? Es muss ja nicht gleich eine ganzseitige, anatomisch korrekte Abbildung sein. Aber warum verweigern die meisten Kinderbuchverlage unseren Kindern das Erlernen dieser so wichtigen Vokabeln?

Was genau ist eigentlich eine Vulva?

Ich habe eine Theorie. Der Hauptgrund für das Fehlen dieser Begriffe in Kinderbüchern ist die Tatsache, dass nicht nur die Verlage, sondern auch die Zielgruppe – also wir Eltern – noch immer ein Problem mit ihnen haben. (Was höchstwahrscheinlich wiederum daran liegt, dass auch unsere Eltern sie uns nie richtig beigebracht haben. Und deren Eltern ihnen. Und so weiter ... ) Viele von uns vermeiden es, Worte wie "Penis" oder "Vulva" in der Öffentlichkeit auszusprechen. Und wenn wir ehrlich sind: Die meisten von uns können bis heute nicht den Unterschied zwischen Vulva, Vagina und Scheide erklären (da fasse ich mir übrigens an die eigene Nase, ich hab’s für diesen Text auch nochmal gegoogelt: Die äußeren weiblichen Geschlechtsorgane werden als Vulva bezeichnet, die Vagina (oder auf Deutsch: Scheide) bezeichnet das innenliegende Geschlechtsorgan – also das, was man nicht sehen kann). Wenn wir also diese Worte schon nicht korrekt (oder gar nicht!) verwenden, wie sollen es da unsere Kinder richtig lernen? Und vor allem: Was sagen sie stattdessen?

Ich habe mich umgehört. In der Kita-Garderobe, auf dem Schulhof, beim Kindersport. Und vor allem: im Internet. Ich selbst kannte ja schon ausgefallene Bezeichnungen für "das da unten". Doch meine kleine Umfrage hat alles, was ich an Absurditäten bereits zu Ohren bekommen hatte, in den Schatten gestellt. Bereit? Hier kommen die gängigsten, die kuriosesten und die witzigsten Bezeichnungen, die wir unseren Kindern für ihre eigenen Körperteile beibringen

Die Babysprache

"Mumu", "Lulu", "Pilli" und "Mimi" – das Aneinanderreihen von Silben gehört zur Kommunikation mit Säuglingen zwar dazu. Doch genauso wie wir zum Essen irgendwann auch nicht mehr "Happa" sagen, sollten wir diese Begriffe auch nicht für die Geschlechtsteile beibehalten, oder?

Die Verniedlichungen

"Pipimann" oder "Pullermann" haben wir alle wohl schonmal gehört. Auch "Schniepel" und "Schniedelwutz" sind einem geläufig. Neu für mich waren "Schnullimann", "Pullimann" und "Strullerlisel". Letzteres kommt wohl aus dem Isländischen – man lernt ja nie aus!

Die Gegenstände

Woran denkt ihr, wenn von "Brötchen", "Schmuckkästchen" oder einer "Vitrine" die Rede ist? Einfach nur an Gebäck, eine Holzschatulle oder ein Möbelstück? Ab heute nicht mehr, denn nun sind diese Begriffe für alle, die diese Zeilen gerade lesen, für immer mit einer Doppelbedeutung belegt – es tut mir leid.

Die Vornamen

Ob "Philipp" oder "Kleiner Klaus": Dem Penis eines Kindes einen Vornamen zu geben, finde ich besonders schwierig. Was geschieht, wenn das Kind einmal einen Lehrer namens Klaus bekommt? Oder einen Freund namens Philipp kennenlernt? Dasselbe gilt natürlich für "Uschi" oder jeden anderen weiblichen Vornamen für die Vulva.

Die Tiernamen

"Schnecke" für die Vulva, "Lachs" (!!!) für den Penis?!? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn es schon Tiernamen sein müssen, können wir uns dann nicht wenigstens auf was Niedliches einigen?

Buchtipp