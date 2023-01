11 Ideen, wie ihr euch Zeit zu zweit verschafft, ohne das Haus zu verlassen

#6 Paarzeit ist kein To-do

Nils Pickert sagt: "Ich glaube schon, dass es Druck macht, wenn man Zeit umwidmet, in der man sich als Paar dann irgendwie wieder finden oder gar retten soll. Das ist wie dieses Phänomen, wenn Selfcare auch wieder nur ein Punkt auf deiner nicht enden wollenden To-do-Liste ist, den du abarbeiten musst. Wie gesagt: Zeit für sich allein als Paar zu haben ist großartig und notwendig. Aber wenn man gemeinsam in die Paarzeit flieht, dann sollte man schon fragen, warum und wovor". Lasst Paarzeit also nicht zu einem To-do verkommen, sondern zu einem Must-have, weil ihr es wollt.

#7 Lesen

Ob ihr einander Geschichten vorlest oder einfach nebeneinander auf dem Sofa lümmelt und euch beide in eure Lektüre versenkt, spielt bei der Art von Paarzeit gar keine große Rolle. Tauscht euch über das Gelesene aus und genießt die Stille, wenn endlich mal niemand mehr was von euch will. Beim Lesen könnt ihr euch körperlich nahe sein und trotzdem für euch selbst. Das lädt den eigenen Akku auf und bringt euch gleichzeitig näher zusammen.

#8 Paarabenteuer

Paartherapeutin Anna Holfeld hat die "liebendgern Paarbox" für alle entwickelt, die keine Lust auf Paartherapie haben, sich aber über Denkanstöße freuen. Ihre Box fungiert wie ein unsichtbarer Coach und lädt euch ein, wieder mehr Wertschätzung in eure Beziehung zu bringen.

#9 Gemeinsamer Spieleabend

Natürlich könnt ihr "Mensch ärgere dich nicht" spielen, wenn ihr das ohne jeden Streit schafft. Aber es gibt so viele lustige oder spannende Spiele, die die Stimmung heben, dass es nicht unbedingt der Spieleklassiker sein muss. Und wenn Spielen so gar nicht euer Ding ist, probiert doch mal Puzzeln aus. Im Zweifelsfall können eure Kinder am nächsten Tag ja helfen.

#10 Fotos anschauen

Die meisten von uns haben wohl keine physischen Fotoalben zu Hause stehen, sondern alles auf Festplatten gespeichert. Und viel zu selten holen wir die Bilder dann wieder hervor. Zeit, das zu ändern. Schaut euch zusammen Fotos von den Momenten an, die euch wichtig sind. Sprecht darüber, was die Fotos für euch bedeuten und schmiedet Pläne für neue Abenteuer.

#11 Neugierig bleiben

Probiert gemeinsam neue Sachen aus. Das muss nichts Teures oder Aufwändiges sein, vielleicht besorgt der eine auf dem Heimweg noch eine unbekannte Eissorte oder ihr schaut zusammen einen Film aus einem Genre, zu dem ihr bisher keinen Zugang hattet. Vielleicht schenkt ihr euch gegenseitig Gutscheine für Dinge, die ihr noch nie ausprobiert habt. Es geht darum, gemeinsam etwas Schönes zu erleben, und das ist für jedes Paar etwas anderes.

Autorin: Andrea Zschocher