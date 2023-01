Männer mögen schwangere Rundungen

Vorweg klären wir die allseits bekannte Frage: "Findet mein Mann mich als Schwangere noch attraktiv und begehrenswert?" In den allermeisten Fällen lautet die Antwort eindeutig "Ja". Die neuen Rundungen empfinden Männer oft als richtig sexy. Das ergeben auch Umfragen: Der Großteil der werdenden Väter empfindet die Partnerin mit Babybauch als attraktiv. Dazu kommt, dass das gemeinsame Warten aufs Baby die meisten Paare besonders eng aneinander bindet. Diese Nähe reizt zum Kuscheln und Schmusen.

In wenigen Fällen fühlen sich Männer auch überfordert von der anstehenden Vater-Rolle und der einhergehenden Verantwortung. Das kann auch mal auf Kosten der Lust gehen. Plus: Sie befürchten, beim Sex das Baby oder die Frau zu verletzten. Diese Sorge ist zwar unbegründet, man sollte den Mann und seine Gefühle aber trotzdem immer ernst nehmen. Fakt ist: Der Penis kann das ungeborene Kind nicht berühren. "Die Fruchtblase, das Fruchtwasser und das weiche Gewebe des Gebärmutterhalses sind ein gutes Schutzpolster" lesen wir in dem Buch "1000 Fragen an die Hebamme" von Birgit Laue.