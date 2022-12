Nachts trocken werden – wann klappt das?

Wann werden Kinder nachts trocken?

Wir haben mit der Eltern- und Familienberaterin Hilke Tiedt über das Thema gesprochen und eine wundervoll beruhigende Antwort erhalten: "Der richtige Zeitpunkt ist dann, wenn dein Kind dazu bereit ist." Der Zwillingsmama und ehemaligen Erziehern ist eine Botschaft in diesem Kontext enorm wichtig: "Wir wollen weg von dem Erwartungsdruck an unsere Kinder und an uns als Eltern: 'Wann muss mein Kind was können'... Statt zu vergleichen dürfen wir uns und vor allem unseren Kindern vertrauen." Sie plädiert dafür, den Kleinen genau zuzuhören. Kleine Menschen äußern diesen großen Wunsch meist von ganz allein. Ein zum Trocken-Werden-Drängen bringt rein gar nichts – nur weil Piet und Emma aus der Kita auch schon ohne Windel schlafen.

