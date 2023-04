Schnuller abgewöhnen: Schluss mit dem Schnulli!

Heute. Nein, morgen. Nein, übermorgen ...

Als mein Sohn ungefähr zweieinhalb Jahre alt war, habe ich angefangen, ihm von der Schnullerfee zu erzählen. Die Geschichte fand er total spannend, wenn ich ihm dann aber die Frage gestellt habe: "Soll die Schnullifee auch mal bei uns vorbeischauen?", bekam ich nur jedes Mal zu hören "Neeeeein, ich brauche meinen 'Nuller' noch!" Er war also noch nicht so weit – so meine Schlussfolgerung. Die Monate gingen ins Land, und irgendwie gab es immer einen guten Grund, den Schnuller gerade jetzt nicht abzugewöhnen. Erst wollte er von einem auf den anderen Tag keinen Mittagsschlaf mehr machen, und abends war er so platt, dass ich es nicht übers Herz brachte, ihm seinen geliebten "Nuller" wegzunehmen. Dann kam Corona, dann ein Urlaub, dann der Wechsel in den Elementarbereich einer anderen Kita, dann eine Bronchitis ... Als unsere Kinderzahnärztin bei einer Routinekontrolle feststellte, dass Levi aufgrund des Schnullers bereits einen Überbiss hatte, gab es keine Ausreden mehr. Die Schnullerfee, aka mein Mann und ich, mussten jetzt wirklich mal den Hintern hochbekommen und das Projekt "Schnuller abgewöhnen" durchziehen.

Wenn die Mama nachts zur Schnullerfee wird

Gesagt, getan: Ich habe meinen Sohn an diesem Abend wie gewohnt mit Schnuller ins Bett gebracht und dann den lang geschmiedeten Plan in die Tat umgesetzt. Der Abschied vom Schnulli ist meiner Meinung nach nicht nur für Kinder ein Meilenstein. Nach einem sehr holprigen Start ins Familienleben inklusive Stillschwierigkeiten, Bauchweh, Schreiattacken und einem Nachts-alle-zwei-Stunden-wach- Rhythmus, war der "Jaja", wie er lange Zeit bei meinen Sohn hieß, so etwas wie ein Heiliger Gral. Ein magisches Ding, das ihn trösten, beruhigen und zum Schlafen bringen konnte und uns Eltern im turbulenten Alltag auch mal ein wenig Ruhe verschaffte. Stöpsel rein, Kind still. Wenn das Ding nicht so schlecht für die Zähne wäre, hätte es von mir aus lebenslang ein Familienmitglied bleiben können.

Viel zu großzügige Geschenke

Vielleicht habe ich als Schnullerfee daher auch ein klitzekleines bisschen übertrieben? Ich hatte meinen Mann ein paar Tage zuvor extra noch beauftragt, ein Superdupermega-Geschenk zu besorgen. Diesen XXL-Müllwagen* drapierten wir zusammen mit einem Brief der Schnullifee auf unserem Küchentisch. "Aber würde das als Ersatz für die Schnuller wirklich reichen?", zermarterte ich mir an diesem Abend das Gehirn. Als ich rastlos durch unsere Wohnung lief, fiel mir noch das Baggerbesteck* ein, das mein Sohn eigentlich zu Weihnachten bekommen sollte. Was soll ich sagen? Wenige Minuten später stand es auch noch auf dem Tisch und beruhigte meinen Puls zumindest für diesen Moment.

Später habe ich mich dann zu ihm ins Bett gekuschelt und den "Nuller", den er beim Schlafen eh immer verliert, eingesackt. Nachts um fünf Uhr wurde er leider wach, da seine Windel ausgelaufen war (was ansonsten wirklich nie passiert!). Ich musste ihn also umziehen – und natürlich forderte er beim Einschlafen seinen Schnulli wieder ein. Was für ein Krimi! Zum Glück konnte ich den Stöpsel am nächsten Morgen unbemerkt verstecken, ehe er in die Küche ging. Er war so aufgeregt, als er den Müllwagen entdeckte, und dachte, Papa habe ihm ein Geschenk gemacht. Die lieben Worte der Schnullerfee haben ihn überhaupt nicht interessiert – er hatte nur noch Augen für sein neues Spielzeug.

Endlich: auf Nimmerwiedersehen

Tagsüber hat er tatsächlich kein einziges Mal nach seinem Schnuller gefragt, wobei ich dazu sagen muss, dass er ihn zuvor eigentlich auch nur noch zum Schlafengehen bekommen hat. In Ausnahmesituationen auch mal am Tag. Der aufregendste Part folgte also beim Zubettbringen. Beim Einschlafen drehte er sich plötzlich zu mir: "Mama, ich habe ja gar keinen 'Nuller'"! Ich verwies auf die Schnullerfee und das supercoole Geschenk, woraufhin er sich kurz ärgerte und dann schmatzend einschlief. Seither hat er nie wieder nach seinem früher so heiß und innig geliebten Schnulli gefragt, was ich nie für möglich gehalten hätte. Nun gehöre ich also zu den vermeintlich coolen Mamis, die überall rumerzählen können, wie einfach es war, den Schnuller abzugewöhnen.