Stillkaries durch Muttermilch: Gibt es das wirklich?

Muttermilch und Milchnahrungen führen möglicherweise zu Stillkaries

Dr. Susann Özel ist Zahnärztin mit eigener Kinderzahnarztpraxis in Hamburg. Für sie ist klar, dass auch Muttermilch den Zähnen schadet. Stillkaries bekomme sie in ihrer Praxis leider täglich zu sehen. Und das sei verstärkt bei Kindern der Fall, die oft und lange an der Brust trinken oder eine entsprechende Ersatzmilch bekommen: "Je mehr genuckelt wird, desto höher die Chance für Karies und desto mehr Zähne sind betroffen. Ich kenne keinen Unterschied zwischen Muttermilch und Milchnahrung in diesem Zusammenhang", sagt die Zahnärztin.

Die Kinderzahnärztin Michaela aus Göttingen, die selbst Mama ist, schreibt zum Thema "Stillen und Karies" auch bei Instagram (siehe Post unten). Für sie ist die Frage nach Stillkaries eine der häufigsten in der zahnärztlichen Praxis. Und auch sie bestätigt, dass in Muttermilch sieben Prozent Milchzucker (Laktose) enthalten sind. Dieser könne durch Kariesbakterien in der Mundhöhle in Säuren umgewandelt werden und somit Karies begünstigen.

Sie weist aber gleichzeitig darauf hin, dass Muttermilch zusätzlich komplexe Nährstoffe, Mineralien, Antikörper, Vitamine und Hormone enthalte, die enorm wichtig sind. Zudem klärt sie uns auf: "Manche Stoffe wie zum Beispiel Lactoferrin zeigten in Studien einen schützenden Effekt gegen 'Str. mutans' – dem Leitkeim der Karies. Weitere In-vitro-Studien (Untersuchungen nicht am lebenden Organismus und unter Laborbedingungen) zeigen, dass Muttermilch allein keinen nennenswerten Einfluss auf die Entstehung einer Karies hat. Beobachtungsstudien am Menschen zeigen sogar einen kariesschützenden Effekt in den ersten zwölf Lebensmonaten."

Allerdings wiesen Kinder, die besonders häufig oder vermehrt nachts gestillt werden, ab dem 24. Lebensmonat ein erhöhtes Kariesrisiko auf, berichtet Michaela. Zu bedenken sei dabei, dass es in dieser Altersgruppe an Studien mangele und weitere Faktoren wie Zuckerkonsum, Art und Häufigkeit der Nahrungsaufnahme, Mundhygiene, Fluoridzufuhr, orale Restriktionen (Beeinträchtigungen), Mundatmung und soziale Aspekte nicht betrachtet werden. "Deshalb lässt sich zusammenfassend sagen, dass laut aktueller Studienlage, bei angemessener Mundhygiene und physiologischer muskulärer Zungenfunktion, KEIN erhöhtes Risiko für die Entstehung einer Karies im Zusammenhang mit Stillen nachgewiesen werden kann" stellt die Zahnärztin fest und macht noch einmal deutlich: "Karies gilt als multifaktorielles Geschehen, keine Studie konnte bisher diese Zusammenhänge erfassen."