Zahnreinigung bei Kindern: Keine Chance für Hackibacki

Haben Sie Tipps für Eltern, wie sie ihr Kind gut auf das erste Mal Prophylaxe vorbereiten können?

Der Termin sollte gar nicht groß besprochen werden und in etwa so viel Erwähnung finden wie der nächste Lebensmitteleinkauf. Eltern können das Kind im Vorfeld allerdings täglich zum Zähneputzen hinlegen: So ist es bereits an die Liegeposition gewöhnt, die es während der Prophylaxe bei uns einnimmt. Wenn die Eltern dann noch mit einer elektrischen Zahnbürste putzen, ist der Unterschied zur Zahnpolitur beim Zahnarzt marginal.

Zahnreinigung – Diese Kosten übernehmen die Krankenkassen

Eine professionelle Zahnreinigung ist grundsätzlich, unabhängig vom Alter, keine Kassenleistung. Einige Krankenkasse beteiligen sich jedoch freiwillig an den Kosten: