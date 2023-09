Blasenentzündung bei Kindern: Antworten auf die wichtigsten Fragen

Wann muss ich mit meinem Kind zum Arzt?

"Wenn das Baby fiebert, schreit und nichts mehr trinken will, sollten Eltern auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen", empfiehlt der Experte. Ein Arztbesuch ist außerdem notwendig, wenn das Kind nicht nur beim Wasserlassen über Schmerzen klagt, sondern ihm auch andere Körperregionen wehtun, etwa der untere Rückenbereich. "Auch bei der ersten Blasenentzündung sollten Eltern unbedingt zum Arzt gehen. Denn dann wird ein Ultraschall gemacht, um innere Fehlbildungen (etwa eine Verengung der Harnröhre) auszuschließen." Tipp: Am besten schon zu Hause ein wenig Urin in einem sauberen Gefäß auffangen und mitnehmen, damit es in der Praxis auf Bakterien untersucht werden kann. So kann man im besten Fall die Wartezeit beim Kinderarzt verkürzen.

Wie kann man einer Blasenentzündung vorbeugen?

Ganz wichtig ist die richtige Hygiene: "Nach dem Toilettengang immer von vorne nach hinten abwischen. Oft verursachen Stuhlkeime, sogenannte Colibakterien, die in die Harnröhre gelangen, eine Blasenentzündung.“ Bei Jungen reicht das Reinigen des Penis mit klarem Wasser. Eltern sollten auch auf einen möglichst entspannten Toilettengang alle zwei bis drei Stunden achten. Gehen Kinder nicht regelmäßig und in Ruhe aufs WC, kann dies ebenfalls zu einer Bladenentzündung führen. Harnwegsinfekte lassen sich zudem durch ausreichendes Trinken und Wärme, insbesondere an Füßen und am Bauch, vorbeugen.