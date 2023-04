Übergriffiges Kitzeln: "Stopp" heißt "Stopp"

Kitzelt man Kinder ohne Unterbrechung, kann es passieren, dass sie vor lauter Aufregung keine Luft mehr bekommen. Sie können aber nicht sagen, dass etwas nicht stimmt beziehungsweise dass der Kitzelnde aufhören soll. Und selbst wenn sie ein "Stopp" hervorbringen, wird das Gegenüber im Zweifelsfall nicht reagieren. Das liegt daran, dass wir Lachen mit Spaß gleichsetzen. Wenn ein Kind beim Durchkitzeln aber lacht, heißt das nicht zwangsläufig, dass es dabei auch Spaß empfindet. Jedenfalls nicht, wenn es das Gefühl hat, völlig unterlegen zu sein und dieser Situation nicht entkommen zu können.

So wird aus einem vermeintlich lustigen Spiel schnell ein übergriffiges Kitzeln. Eltern sollten also immer daran denken, dass ein "Stopp" auch genau das heißt: "Hör auf!" Anderenfalls sendet man Kindern das Signal, dass man ihre Grenzen nicht respektiert. Und ausnutzt, dass man ihnen körperlich überlegen ist. Kinder fühlen sich dabei machtlos, was sie wütend oder auch ängstlich machen kann. Im schlimmsten Fall kann es dann sogar passieren, dass Kinder Angst vorm Kitzeln entwickeln und das Durchkitzeln als Schmerz empfinden.

Ein weiterer Grund, warum man gerade sehr kleine Kinder nicht zu doll kitzeln sollte: Wenn sie sich winden, kann es passieren, dass sie sich den Kopf stoßen oder vom Sofa fallen, da sie ihre Umgebung nicht klar wahrnehmen können. Und das möchte man mit einer Kitzelattacke ja nun wirklich nicht erreichen!