Anna Wilken: "Ich bin schwanger!"

"'Man erzählt das erst ab der 12. Woche!'

'Warum erzählst du das so früh?'

… Eine Thematik, die mich schon die ganze Zeit beschäftigt und wozu ich gerne etwas sagen möchte … Denn wer legt eigentlich fest, wann man, was erzählen darf? Schwanger ist man, sobald der Test positiv ist. Mehr oder weniger schwanger gibt es in meinen Augen nicht. Für mich beinhaltet dieser vermeintliche 'Aberglaube' leider auch eine Menge Tabus. Neben Tabus wird auch ein 'Vorher darf man sich nicht freuen'-Gefühl vermittelt, denn es 'kann ja noch so vieles schief gehen'. Wenn ich ehrlich bin, finde ich das unglaublich schade. Jede Frau sollte sich ab der ersten Sekunde freuen dürfen und diese Freude dann teilen, wann sie es für richtig empfindet. Neben Freude schwingen nun mal oft auch Ängste in der Frühschwangerschaft mit – wieso sollte man diese alleine durchstehen müssen? Mir geht es nicht anders und ich bin total froh, das alles nicht verheimlichen zu müssen oder gar mein Umfeld bezüglich meiner Schwangerschaft zu belügen. Das würde sich für mich nicht richtig anfühlen. Am schlimmsten finde ich jedoch, dass Frauen, die sich für eine frühe Kommunikation entscheiden, sich oft Unschönes anhören müssen. Ihnen meistens ein negatives Gefühl vermittelt wird, als hätten sie etwas falsch gemacht. Das war bei mir jetzt nicht anders, jedoch verstehe ich den Nutzen davon nicht. Sollten wir nicht einfach mal lernen, dass jede Person, ihre eigenen, persönlichen Entscheidungen trifft? Es keinen allgemeinen Weg für jede schwangere Frau gibt? Und es hier vor allem kein richtig oder falsch gibt? Denn leider Gottes hat man das, was passiert, nicht wirklich in der Hand. Nicht vor der 12. Woche und auch nicht danach. Hier geht es ums eigene Wohlbefinden und das kann vor der 12. Woche sein, aber auch viel später. Für mich ist diese Zeit gerade unglaublich aufregend und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, keine Ängste zu haben. Über jeden weiteren Tag meiner Schwangerschaft bin ich dankbar und auf jeden Wochenwechsel freue ich mich ungemein. Heute bin ich 6+5, also in der 7. Woche. Wie steht ihr zu dem Thema und wann habt ihr es euren Liebsten mitgeteilt?"