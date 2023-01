Leute (mit Kinderwunsch), habt mehr Sex!

Seltener Sex: eine der Hauptursachen für unerfüllten Kinderwunsch

Doch die meisten Paare in Deutschland sind bereits mehrere Jahre zusammen, bevor sie ein Kind bekommen wollen. Hat der Alltag erst Einzug gehalten, herrscht oft Flaute in den Betten. Der Sex, der am Anfang der Beziehung meist so wichtig war, spielt dann nur noch eine Nebenrolle.

Schon viele haben mir berichtet, dass sie nur am Wochenende Sex haben oder nur zum Eisprung. Doch das ist zu wenig.

Der emeritierte Leipziger Reproduktionsmediziner und Gynäkologe Prof. Dr. Henry Alexander plädiert für weniger Smartphone und mehr Sex im Schlafzimmer (oder auch anderswo). Nicht nur, aber vor allem, wenn ein Kinderwunsch besteht.