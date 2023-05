Ü40-Mutter gesteht: "Ich hatte mir das alles ganz anders vorgestellt ..."

"Ich hätte nie gedacht, dass ich so gern Mutter bin"

Ich hätte mir vor der Schwangerschaft nicht träumen lassen, dass ich so gern Mutter bin und in dieser Rolle auch sehr aufgehe. An ein zweites Kind hatte ich nach der Geburt absolut nicht gedacht, sonst hätten wir es sicher eher wieder versucht. Die Zeit mit unserem Kind haben wir so sehr genossen, dieses ganz neue Leben mit all seinen Facetten wie Schlafentzug, weniger Einkommen etc., aber dafür gefüllt mit so viel Liebe, Lachen und Freude.