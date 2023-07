Ist es besser, erst spät Kinder zu bekommen?

Franziska (34), Hebamme, lebt in der Lüneburger Heide, eine Tochter (6) und drei Söhne (4, 2, 1): "Mit 27 wurde ich das erste Mal schwanger, es war der perfekte Zeitpunkt für mich und meinen Mann: Meine Ausbildung hatte ich recht jung abgeschlossen, beruflich konnte ich mich also schon früh austoben – dann fehlte zum Glück nur noch ein Kind. Ich persönlich finde, dass es vor allem für die Kinder schöner ist, wenn sie junge Eltern haben. Die körperliche Verfassung ist einfach ziemlich wahrscheinlich eine andere! Wenn meine Tochter und meine Söhne älter werden und irgendwann erwachsen sind, bin ich selbst noch recht 'jung', und sie haben dann noch hoffentlich lange Zeit was von mir. Ich will nicht 70 sein, wenn meine Kinder Mitte 20 sind! Als Hebamme weiß ich zudem natürlich auch, dass schon in der Schwangerschaft die Risiken bei einer jüngeren Mutter einfach geringer sind als bei einer Frau, die eher spät ein Kind bekommt. Zusätzlich war die Möglichkeit, mehrere Geschwisterkinder zu bekommen, wenn man früh 'startet', für mich ein wichtiger Punkt – und die haben wir auch genutzt: Mit 33 war ich bereits das vierte Mal schwanger, und hatte keine einzige alterstechnische Risikoschwangerschaft. Nun bin ich 34 und Vierfach-Mutter – und könnte nicht glücklicher sein!"

"Ich habe schon alles erlebt – und kann jetzt einfach Mutter sein!"