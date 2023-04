Ab welchem Alter ist eine Smartwatch für Kids wirklich eine gute Idee?

Das richtige Alter: Ab wann ist eine Smartwatch für Kinder gut?

Hier gibt es eigentlich keine offizielle Richtlinie, die man als Eltern einhalten MUSS. Achtet am besten auf euer Bauchgefühl und euren gesunden Menschenverstand. Die meisten Eltern entscheiden sich spätestens ab der Einschulung für eine Kinder-Smartwatch. Oder wenn das Kind fortan allein zur Schule oder zum Fußballtraining geht/radelt. Dementsprechend macht es vor einem Alter von rund sechs Jahren noch keinen Sinn, seinem Kind eine Smartwatch zu schenken.

Doch der Kauf sollte nicht nur ein Muss sein, weil eben alle Kinder in der Klasse so ein Ding am Arm tragen. Setzt euch mit den Funktionen auseinander. Braucht euer Kind wirklich alle davon?

Kinder-Smartwatch: Nicht ohne Einverständnis der Kids

Bindet eurem Kind keine Smartwatch um, ohne vorher sein Einverständnis einzuholen. Wir würden es ja auch nicht so toll finden, wenn uns beispielsweise unser Partner ohne vorher zu fragen, eine GPS-Uhr anlegen würde. Wird vorher nicht darüber gesprochen, was die Kinder-Smartwatch alles kann, so kann das Vertrauen zwischen Eltern und Kindern stark beeinträchtigt werden.

Bedenkt die Vor- und Nachteile

Außerdem können gewisse Funktionen einer Smartwatch auch von Fremden missbraucht werden – zum Beispiel, wenn das Gerät gehackt wird. Daran will man zwar nicht denken, möglich ist es aber dennoch. Recherchiert die Vor- und Nachteile und entscheidet euch dann gemeinsam mit eurem Kind für oder gegen eine Smartwatch. Eventuell kann es auch eine Herausforderung sein, die Nutzung zu limitieren.